Trading : comment bien s’équiper pour gagner en Bourse

Comme dans une véritable salle de marché, vous pouvez brancher plusieurs écrans à votre ordinateur, ce qui vous permettra de suivre simultanément différentes places boursières, le carnet d'ordres des analyses techniques... (© Freepik)

La révolution numérique n’épargne aucun domaine. Internet et les applications mobiles redéfinissent la manière dont les particuliers gèrent leurs investissements. Pour profiter des courtiers en ligne, se frotter à l’analyse technique ou gérer un portefeuille de cryptomonnaies, encore faut-il disposer du bon équipement. Suivez le guide !

Le mariage des technologies numériques et de la finance a donné naissance à de puissants outils qui facilitent la vie des consommateurs et des investisseurs.

Il est désormais possible de gérer l’ensemble des opérations bancaires à partir d’un ordinateur ou d’un téléphone, mais aussi d’y piloter un portefeuille d’actions et de passer des ordres d’achat et de vente en quelques secondes depuis l’application de sa banque ou de son courtier en ligne. Une véritable révolution, accessible à tous à condition de maîtriser les outils numériques et de bien s’équiper.

Pour gagner en Bourse en 2022, mieux vaut se mettre au goût du jour.

À 88 ans, après une longue carrière d’agent de change, François s’est décidé à s’initier à l’informatique et de corriger son illectronisme, une incapacité à utiliser les outils numériques du quotidien qui affecte près de 13 millions de Français selon les statistiques de l’Insee. Sa motivation ? Gérer sa collection de soldats de plomb, riche de 2.500 figurines chinées au fil d’un demi-siècle de passion, et «piloter ses placements de plus près».

En quelques mois, grâce aux conseils de proches et à l’accompagnement d’un coach numérique, notre investisseur avisé ne jure plus que par les néo­courtiers et ne quitte plus les courbes d’analyse technique des yeux. «Et si j’y suis parvenu, n’importe qui peut le faire !»,