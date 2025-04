Trader sur un plateau: James Touati, Association Suisse des Analystes Techniques

information fournie par AFP • 23.04.2025 • 16:38 •

La Bourse de New York évoluait en forte hausse mercredi, rassurée par l'espoir d'une possible désescalade des tensions commerciales entre Pékin et Washington, et par les propos conciliants de Donald Trump sur la Fed. Vers 13H50, le Dow Jones gagnait 2,81%, l'indice ... Lire la suite