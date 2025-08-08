Trade Desk s'effondre après que sa directrice générale a mis en garde contre l'impact des droits de douane sur les annonceurs de grandes marques

Les actions de la société Trade Desk

TTD.O , spécialisée dans les technologies publicitaires basées sur le cloud, étaient sur le point de connaître leur plus forte baisse en une seule journée vendredi, après que la directrice générale Jeff Green a mis en garde contre l'incertitude tarifaire actuelle qui pèse sur certains des plus grands annonceurs du monde.

L'évolution de l'action de Trade Desk semble devoir effacer près de 16 milliards de dollars de l'évaluation boursière de l'entreprise, si les pertes se maintiennent.

L'évolution des politiques commerciales a suscité des inquiétudes quant au ralentissement des dépenses publicitaires, les entreprises hésitant à lancer de nouvelles campagnes, en particulier dans les secteurs directement touchés par les droits de douane.

Trade Desk, qui se spécialise dans l'aide aux annonceurs pour l'achat et l'optimisation de campagnes publicitaires numériques, s'est concentrée sur les grands annonceurs mondiaux.

Cette orientation a rendu l'entreprise plus vulnérable aux pressions économiques générales, contrairement à ses concurrents qui s'appuient davantage sur les petites et moyennes entreprises, a déclaré M. Green jeudi.

"Dans un développement inhabituel, TTD a décéléré et a augmenté plus lentement que les 22% de Meta, qui ont marqué une accélération, suscitant des inquiétudes sur le fait que les jardins fermés se développent plus rapidement que l'Internet ouvert", a déclaré Barton Crockett, analyste chez Rosenblatt Securities.

"TTD est également très exposée aux grandes marques, qui sont confrontées à des pressions tarifaires."

La société prévoit que le chiffre d'affaires du trimestre en cours sera d'au moins 717 millions de dollars, ce qui correspond largement aux attentes des analystes compilées par LSEG.

Au moins 11 analystes ont abaissé leurs objectifs de prix sur le titre à la suite des résultats, ramenant l'objectif médian à 84 $, selon les données compilées par LSEG.

Les analystes de MoffettNathanson ont déclaré: "Alors que Trade Desk s'efforce d'inscrire de plus en plus de marques dans des plans d'affaires conjoints, nous pensons que le levier naturel pour les agences est d'essayer d'internaliser de plus en plus d'achats de médias principaux".

Trade Desk a également nommé jeudi Alex Kayyal au poste de directeur financier, à compter du 21 août, succédant ainsi à Laura Schenkein.