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Trade Desk nomme Nate Olmstead au poste de directeur financier
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 23:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trade Desk TTD.O a nommé lundi Nate Olmstead, ancien cadre de Logitech International, au poste de directeur financier afin de soutenir la croissance accélérée et le développement de cette entreprise spécialisée dans les technologies publicitaires.

Voici quelques détails:

* M. Olmstead, âgé de 54 ans, prendra ses fonctions le 9 juillet, en remplacement de Tahnil Davis, directeur comptable, qui occupe actuellement le poste de directeur financier par intérim de la société.

* M. Olmstead a précédemment occupé le poste de directeur financier de Penguin Solutions, une entreprise spécialisée dans les infrastructures et technologies d'intelligence artificielle, et a occupé des postes de direction financière chez Hewlett Packard Company et Hewlett Packard Enterprise.

* M. Davis, qui travaille chez Trade Desk depuis 11 ans, continuera d'exercer ses fonctions de directeur comptable, a indiqué la société.

* Trade Desk avait nommé Tahnil Davis directeur financier par intérim en janvier, après la démission d'Alex Kayyal, qui avait été nommé à ce poste en août de l'année dernière.

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