Trade Desk en passe de terminer l'année comme le plus mauvais élève du S&P 500
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 13:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions de la société de technologie publicitaire Trade Desk TTD.O , en baisse de ~68% cette année, devraient terminer l'année 2025 comme l'action la moins performante de l'indice S&P 500 .SPX .

** L'action est sur le point de réaliser sa pire performance annuelle depuis son entrée en bourse en septembre 2016

** La démission du directeur financier en août, accompagnée d'un fort ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires, a sérieusement ébranlé la confiance des investisseurs, déclenchant une liquidation de ~39%

** L'action a souffert des craintes croissantes que l'écosystème ad-tech en expansion d'Amazon AMZN.O prenne rapidement des parts de marché aux plateformes indépendantes

** La note moyenne des analystes sur l'action est "Acheter", avec un PT de 60 $

** Malgré l'effondrement de l'action, elle se négocie à ~19 fois les prévisions de bénéfices à 12 mois, ce qui est supérieur à ~9 pour Taboola TBLA.O et -16 pour PubMatic PUBM.O .

** Pendant ce temps, TBLA a augmenté de ~24%, PUBM a baissé de ~39%, depuis le début de l'année

