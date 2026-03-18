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Trade Desk chute en Bourse après un audit critique de Publicis
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 17:43

Le spécialiste de la publicité numérique a vu son action reculer fortement après des révélations sur un audit défavorable mené par Publicis. Les analystes s'inquiètent d'un possible impact sur sa clientèle et ses perspectives.

L'action de Trade Desk a reculé d'environ 5% mercredi, prolongeant une baisse de 7,4% la veille après la publication d'un article d'Ad Age. Selon ce rapport, Publicis aurait conseillé à ses clients de ne plus utiliser la plateforme d'achat média du groupe à la suite d'un audit interne. Ce dernier aurait mis en évidence plusieurs violations contractuelles, notamment des frais supérieurs aux plafonds convenus et l'activation de fonctionnalités sans consentement des clients. Trade Desk conteste ces accusations, affirmant n'avoir pas échoué à cet audit.

A la suite de ces informations, plusieurs sociétés de courtage ont abaissé leurs recommandations et leurs objectifs de cours sur le titre. Les analystes s'interrogent sur l'impact potentiel sur les revenus, notamment si l'entreprise perd une partie de sa clientèle. Depuis le début de l'année, l'action a chuté d'environ 34%, après avoir déjà perdu 68% en 2025. Trade Desk avait par ailleurs récemment déçu avec des prévisions de chiffre d'affaires inférieures aux attentes.

L'entreprise évolue dans un environnement concurrentiel de plus en plus tendu face aux grandes plateformes intégrées comme Google, Meta et Amazon. Ces acteurs disposent d'écosystèmes fermés combinant données, contenus et commerce, ce qui renforce leur attractivité auprès des annonceurs. Selon certains analystes, le durcissement de la position des agences pourrait refléter une évolution structurelle du marché publicitaire numérique.

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