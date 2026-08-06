Trade Desk annonce des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel en baisse ; son cours de bourse recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société spécialisée dans les technologies publicitaires Trade Desk TTD.O a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre inférieures aux attentes de Wall Street, anticipant une pression croissante de la part de ses principaux concurrents et une prudence accrue des annonceurs en matière de dépenses, ce qui a entraîné une chute de 22,5% de son cours en bourse lors des négociations après clôture.

La société n'a pas non plus atteint les estimations concernant son chiffre d'affaires et ses bénéfices du deuxième trimestre.

Voici quelques détails:

* La société a tablé sur un chiffre d’affaires de 650 millions de dollars pour le troisième trimestre, en deçàde l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 805,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Trade Desk, un intermédiaire indépendant qui aide les annonceurs à mener des campagnes sur des sites web et des applications, cherche à élargir l’adoption de ses nouvelles initiatives dans un environnement hautement concurrentiel.

* Les annonceurs, qui réduisent leurs budgets marketing et privilégient les grandes plateformes, notamment TikTok et les services appartenant à Meta META.O (Facebook et Instagram), ont mis sous pression les fournisseurs de plateformes côté demande (DSP) tels que Trade Desk, qui ne dispose pas de son propre inventaire publicitaire.

* Trade Desk a annoncé un chiffre d’affaires de 715 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, en deçà des estimations qui s’élevaient à 751,4 millions de dollars.

* Le bénéfice trimestriel ajusté s’est établi à 34 cents par action, contre des estimations de 40 cents.

* "Ce trimestre n’a pas répondu aux attentes que nous nous étions fixées", a déclaré le directeur général Jeff Green, ajoutant que les annonceurs évoluent dans un "environnement complexe".

* En mars , le géant français de la publicité Publicis Groupe PUBP.PA a déconseillé à ses clients d’utiliser la plateforme de Trade Desk pour leurs achats d’espaces publicitaires numériques à la suite d’un audit.

* La plateforme côté demande d’Amazon AMZN.O s’est imposée comme un concurrent majeur de Trade Desk, tirant parti de ses données propriétaires sur les acheteurs pour attirer les annonceurs.