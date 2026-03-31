TRACTIAL : Structuration d'un pôle d'infrastructure fintech et stablecoins autour d'IBEXIAL

TRACTIAL (Euronext Growth Paris – ALTRA), infrastructure fintech régulée spécialisée dans les paiements et les actifs numériques, annonce la création d'un pôle d'infrastructure fintech et stablecoin autour de la société IBEXIAL, destiné à contribuer aux développements des infrastructures financières de nouvelle génération intégrant blockchain et actifs numériques au sein d'environnements optimisés par des agents IA.

Établissement de paiement agréé par l'ACPR et enregistré en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l'AMF, TRACTIAL développe des infrastructures permettant de connecter les systèmes de paiement traditionnels aux nouveaux usages financiers liés à la blockchain, notamment à travers des solutions reposant sur les stablecoins en euros.

UNE BRIQUE TECHNOLOGIQUE POUR LES NOUVELLES OFFRES FINTECH

IBEXIAL développe des solutions logicielles et technologiques permettant d'enrichir les capacités d'infrastructure fintech du groupe TRACTIAL et d'étendre son écosystème de partenaires pouvant intégrer ses offres et clients finaux utilisateurs de ses services régulés. Ces développements portent notamment sur :

les technologies de wallets auto-détenus ainsi que leur connection avec les protocoles web3

les outils techniques facilitant la conversion entre euros et actifs numériques (notamment stablecoin)

les environnements applicatifs permettant d'associer comptes de paiement en euros et wallets crypto

les infrastructures logicielles permettant l'intégration de rails de paiement reposant sur les stablecoin en euros.

Les services financiers et les services sur actifs numériques associés restent fournis par TRACTIAL dans le cadre de ses agréments réglementaires.

UNE ORGANISATION COMBINANT TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN ET INFRASTRUCTURE RÉGULÉE

TRACTIAL détient une participation minoritaire fondatrice dans IBEXIAL et dispose de droits spécifiques contribuant à la cohérence stratégique et réglementaire des développements réalisés.

Cette organisation permet de dissocier la couche technologique développée par IBEXIAL de la couche financière régulée opérée par TRACTIAL, afin de renforcer la capacité d'innovation dans un cadre réglementaire maîtrisé, tout en conservant la maîtrise des flux financiers, des dispositifs de conformité et de la relation client.

IBEXIAL contribue également au développement de l'écosystème de partenaires et de plateformes intégrant les solutions fintech et blockchain du groupe.

PREMIERS PROJETS PILOTES EN PRÉPARATION

Plusieurs projets pilotes sont actuellement en préparation avec des plateformes SaaS partenaires accompagnées par les équipes IBEXIAL et TRACTIAL. Les premiers déploiements commerciaux sont attendus dans les prochains mois.



A PROPOS DE TRACTIAL

TRACTIAL est un groupe français d'infrastructure financière coté sur Euronext Growth Paris, développant des infrastructures de paiement et des services financiers réglementés pour le marché européen.

Agréée en tant qu'Établissement de Paiement par l'ACPR et enregistrée en tant que PSAN auprès de l'AMF, la société opère des infrastructures technologiques et plateformes financières utilisées par les entreprises pour intégrer paiements, comptes financiers, stablecoins et solutions de conversion entre monnaies traditionnelles et actifs numériques (crypto-actifs), notamment via des passerelles entre finance traditionnelle et certaines crypto-monnaies telles que le Bitcoin, dans un cadre réglementaire européen.



À l'intersection de la finance traditionnelle, de la blockchain et des monnaies numériques, TRACTIAL développe des infrastructures destinées à accompagner l'évolution des systèmes de paiement et l'émergence d'une nouvelle génération de services financiers numériques.



Informations réglementaires : Établissement de Paiement supervisé par l'ACPR - CIB 16748

Inscrit au registre REGAFI de la Banque de France - identifiant n° 61076

Enregistré PSAN auprès de l'AMF (démarches engagées dans le cadre du règlement européen MiCA) TRACTIAL est coté sur Euronext Growth Paris

(Code ISIN : FR0014014ZV8 – Code mnémonique : ALTRA)