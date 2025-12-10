TRACTIAL : Split 2-pour-1 sans dilution : Attribution d'une action supplémentaire par action détenue

TRACTIAL (Euronext Growth Paris – ALTRA), anciennement BD Multimedia, annonce la mise en œuvre de la division par deux de la valeur nominale de ses actions (la “ division du nominal”).
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société réunie le 26 septembre 2025 a approuvé la division du nominal et a conféré tous pouvoirs au conseil d'administration pour en arrêter les modalités pratiques.
Lors de sa réunion du 9 décembre 2025, le conseil d'administration a décidé de mettre en œuvre cette division du nominal et d'en fixer le calendrier, sous réserve de la confirmation par Euronext Paris.
MODALITÉS DE LA DIVISION DU NOMINAL
- Ancienne valeur nominale : 2,00 € par action
- Nouvelle valeur nominale : 1,00 € par action
- Coefficient de division : 2 (2 actions nouvelles pour 1 action ancienne)
- Nombre d'actions avant opération : 2 633 668 actions d'une valeur nominale de 2,00 €
- Nombre d'actions après opération : 5 267 336 actions d'une valeur nominale de 1,00 €
Le montant du capital social demeure inchangé à 5 267 336 euros, désormais divisé en 5 267 336 actions d'une valeur nominale de 1,00 € chacune, toutes de même catégorie et intégralement libérées.
La division du nominal n'entraîne aucune modification des droits attachés aux actions de la Société (droits de vote, droits financiers, rang, etc.).
Chaque actionnaire détenant 1 action TRACTIAL avant l'opération détiendra 2 actions après l'opération. Le nombre d'actions inscrites à son compte sera multiplié par 2, sans impact sur la valeur globale de sa participation
CALENDRIER INDICATIF
Sous réserve de la publication par Euronext Paris d'un avis de marché confirmant ce calendrier, il est prévu que :
- la division de la valeur nominale de l'action TRACTIAL devienne effective à l'ouverture du marché le 17 décembre 2025 ;
- à cette date, les actions de la Société seront négociées sur Euronext Growth Paris avec leur nouvelle valeur nominale de 1,00 € et le nombre total d'actions composant le capital sera porté à 5 267 336.
- la date de livraison des titres devrait intervenir à compter du 18 décembre 2025.
Les actions « anciennes » resteront négociées jusqu'à la séance de bourse précédant la date d'effectivité, puis seront automatiquement remplacées dans les comptes des actionnaires par les actions « nouvelles » issues de la division du nominal, sans frais ni formalité de leur part.
CODE ISIN ET CODE MNÉMONIQUE
Les actions de TRACTIAL continueront d'être négociées sur Euronext Growth Paris sous le même ticker : ALTRA. Un avis Euronext Paris précisera les modalités techniques de l'opération, notamment le nouveau code ISIN de la ligne de cotation.
|
A PROPOS DE TRACTIAL :
TRACTIAL (anciennement BD Multimedia) est une société française cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000035305 – Ticker : ALTRA).
Établissement de paiement agréé pouvant opérer dans tout l'Europe et l'une des premières sociétés françaises enregistrées en tant que PSAN (Prestataire de Services sur Actifs Numériques), TRACTIAL allie une expertise reconnue dans l'infrastructure fintech à une vision long terme dans l'univers des actifs numériques.
En 2025, elle devient la première institution financière régulée en Europe à adopter pleinement le modèle de BTC Treasury Company, en allouant une part de sa trésorerie au Bitcoin de manière structurée, transparente et stratégique.
Au-delà de sa plateforme propriétaire Payment.net et de son offre Fintech-as-a-Service (FaaS), TRACTIAL considère sa trésorerie comme un véritable moteur de croissance et de création de valeur dans la durée.
LES SOCIÉTÉS DU GROUPE :
- SECURITY MASTER Key : mm6ekZWXZG6ZlW5tapqZmWSYmGxlmWHGmpbKlGFxZsuZaHBlyWZoaseaZnJmmmhm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95530-tractial-2025-12-10-split-2-pour-1-sans-dilution-attribution-action-supplementaire.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer