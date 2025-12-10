TRACTIAL : Split 2-pour-1 sans dilution : Attribution d'une action supplémentaire par action détenue

TRACTIAL (Euronext Growth Paris – ALTRA), anciennement BD Multimedia, annonce la mise en œuvre de la division par deux de la valeur nominale de ses actions (la “ division du nominal”).

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société réunie le 26 septembre 2025 a approuvé la division du nominal et a conféré tous pouvoirs au conseil d'administration pour en arrêter les modalités pratiques.

Lors de sa réunion du 9 décembre 2025, le conseil d'administration a décidé de mettre en œuvre cette division du nominal et d'en fixer le calendrier, sous réserve de la confirmation par Euronext Paris.

MODALITÉS DE LA DIVISION DU NOMINAL

Ancienne valeur nominale : 2,00 € par action

Nouvelle valeur nominale : 1,00 € par action

Coefficient de division : 2 (2 actions nouvelles pour 1 action ancienne)

Nombre d'actions avant opération : 2 633 668 actions d'une valeur nominale de 2,00 €

Nombre d'actions après opération : 5 267 336 actions d'une valeur nominale de 1,00 €

Le montant du capital social demeure inchangé à 5 267 336 euros, désormais divisé en 5 267 336 actions d'une valeur nominale de 1,00 € chacune, toutes de même catégorie et intégralement libérées.

La division du nominal n'entraîne aucune modification des droits attachés aux actions de la Société (droits de vote, droits financiers, rang, etc.).

Chaque actionnaire détenant 1 action TRACTIAL avant l'opération détiendra 2 actions après l'opération. Le nombre d'actions inscrites à son compte sera multiplié par 2, sans impact sur la valeur globale de sa participation

CALENDRIER INDICATIF

Sous réserve de la publication par Euronext Paris d'un avis de marché confirmant ce calendrier, il est prévu que :

la division de la valeur nominale de l'action TRACTIAL devienne effective à l'ouverture du marché le 17 décembre 2025 ;

à cette date, les actions de la Société seront négociées sur Euronext Growth Paris avec leur nouvelle valeur nominale de 1,00 € et le nombre total d'actions composant le capital sera porté à 5 267 336.

la date de livraison des titres devrait intervenir à compter du 18 décembre 2025.

Les actions « anciennes » resteront négociées jusqu'à la séance de bourse précédant la date d'effectivité, puis seront automatiquement remplacées dans les comptes des actionnaires par les actions « nouvelles » issues de la division du nominal, sans frais ni formalité de leur part.

CODE ISIN ET CODE MNÉMONIQUE

Les actions de TRACTIAL continueront d'être négociées sur Euronext Growth Paris sous le même ticker : ALTRA. Un avis Euronext Paris précisera les modalités techniques de l'opération, notamment le nouveau code ISIN de la ligne de cotation.



A PROPOS DE TRACTIAL :





TRACTIAL (anciennement BD Multimedia) est une société française cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000035305 – Ticker : ALTRA).

Établissement de paiement agréé pouvant opérer dans tout l'Europe et l'une des premières sociétés françaises enregistrées en tant que PSAN (Prestataire de Services sur Actifs Numériques), TRACTIAL allie une expertise reconnue dans l'infrastructure fintech à une vision long terme dans l'univers des actifs numériques.

En 2025, elle devient la première institution financière régulée en Europe à adopter pleinement le modèle de BTC Treasury Company, en allouant une part de sa trésorerie au Bitcoin de manière structurée, transparente et stratégique.

Au-delà de sa plateforme propriétaire Payment.net et de son offre Fintech-as-a-Service (FaaS), TRACTIAL considère sa trésorerie comme un véritable moteur de croissance et de création de valeur dans la durée.





LES SOCIÉTÉS DU GROUPE : La société mère a obtenu un agrément d'Établissement de Paiement auprès du régulateur français (ACPR) en 2015. La société est aussi habilitée depuis 2023 à gérer les crypto-actifs pour le compte tiers (tenue de wallet, change crypto, etc.) grâce à son statut de PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) obtenu auprès de l'AMF. La filiale BD MULTIMEDIA HK LTD édite des solutions logicielles dédiées aux services de paiement. La filiale METACOLLECTOR est une plateforme permettant d'intégrer l'art ancien du domaine public dans le monde des NFT. Ces NFTs sont ensuite visualisables dans le metaverse et échangeables entre collectionneurs. La filiale UNIQUIRE porte le projet de plateforme de "Curated Fine Art NFTs" du Groupe. La filiale OLYMPUS GAME développe un jeu de type "Play to Earn" dont l'économie, basée sur la blockchain, est centrée sur le token $OLYMP et des NFTs utilisables dans le jeu.

La filiale PAYCOM édite les cartes Mastercard prépayées ToneoFirst dont les produits sont distribués près de l'ensemble des buralistes en France.

La filiale CAPLA porte le projet d'immobilier fractionné. TRACTIAL est coté sur Euronext Growth (Code mnémonique : ALTRA).