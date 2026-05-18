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TRACTIAL : Rappel - Webinaire Stratégique ce soir à 18h
information fournie par Actusnews 18/05/2026 à 07:30

TRAJECTOIRE FINTECH, BSA ET PROCHAINES ÉTAPES

TRACTIAL rappelle que son webinaire stratégique se tiendra ce soir, lundi 18 mai 2026 à 18h00, heure de Paris.

Animé par Jim DORRA, Directeur Général, ce rendez-vous vise à clarifier la trajectoire du Groupe, son positionnement d'infrastructure fintech régulée et les prochaines étapes de son développement.

Le webinaire est ouvert au public, sous réserve d'inscription préalable.

Les personnes souhaitant participer peuvent encore s'inscrire via le lien suivant :

[ S'INSCRIRE AU WEBINAIRE ]

Le lien de connexion sera transmis par e-mail aux personnes inscrites environ une heure avant le début de la conférence.

EXPLIQUER LA TRAJECTOIRE ET RÉPONDRE AUX QUESTIONS DU MARCHÉ

Ce webinaire s'inscrit dans la volonté de TRACTIAL d'installer des points de contact plus réguliers avec le marché et de rendre plus accessibles les sujets structurants de sa trajectoire : paiements, Fintech-as-a-Service, embedded finance, actifs numériques régulés et BSA.

Le Groupe reviendra notamment sur :

  • le projet de BSA soumis au vote de l'Assemblée Générale Extraordinaire, ses objectifs et son cadre potentiel de mise en œuvre, en cas d'approbation ;
  • l'articulation entre les activités actuelles du Groupe, les actifs numériques et le cadre réglementaire, notamment dans la perspective de MiCA ;
  • les premiers jalons opérationnels liés à l'offre Fintech-as-a-Service, avec une attention particulière portée aux usages, aux intégrations partenaires et à la montée en puissance progressive du modèle.

UN RENDEZ-VOUS PÉDAGOGIQUE AVEC LA DIRECTION

Ce webinaire permettra à la Direction de présenter directement les principaux axes de la stratégie de TRACTIAL, de revenir sur les sujets structurants actuellement suivis par le marché et de répondre à une sélection de questions transmises par les participants inscrits.

La session se tiendra en direct ce soir à 18h00. Les personnes souhaitant y assister sont invitées à s'inscrire en amont afin de recevoir leur lien de connexion personnel.



A PROPOS DE TRACTIAL

TRACTIAL est un groupe français d'infrastructure financière coté sur Euronext Growth Paris, développant des infrastructures de paiement et des services financiers réglementés pour le marché européen.
Agréée en tant qu'Établissement de Paiement par l'ACPR et enregistrée en tant que PSAN auprès de l'AMF, la société opère des infrastructures technologiques et plateformes financières utilisées par les entreprises pour intégrer paiements, comptes financiers, stablecoins et solutions de conversion entre monnaies traditionnelles et actifs numériques (crypto-actifs), notamment via des passerelles entre finance traditionnelle et certaines crypto-monnaies telles que le Bitcoin, dans un cadre réglementaire européen.

À l'intersection de la finance traditionnelle, de la blockchain et des monnaies numériques, TRACTIAL développe des infrastructures destinées à accompagner l'évolution des systèmes de paiement et l'émergence d'une nouvelle génération de services financiers numériques.
Informations réglementaires :
  • Établissement de Paiement supervisé par l'ACPR - CIB 16748
  • Inscrit au registre REGAFI de la Banque de France - identifiant n° 61076
  • Enregistré PSAN auprès de l'AMF (démarches engagées dans le cadre du règlement européen MiCA)
TRACTIAL est coté sur Euronext Growth Paris
(Code ISIN : FR0014014ZV8 – Code mnémonique : ALTRA)

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mWyeZpSYk2/Glpxtl5psbWJobZiSxGCZamOZxZRwaMeZnJyVxppobpmbZnJpmGVs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98306-tractial-2026-05-18-rappel-webinaire-srategique-lundi-18-mai.pdf

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