TRACTIAL : Publication du rapport semestriel 2025 : croissance record et dynamique confirmée

Le Groupe TRACTIAL (Euronext Growth Paris – ALTRA), anciennement BD Multimedia, publie ses résultats semestriels consolidés au 30 juin 2025.

Le rapport complet est disponible sur le site www.tractial.fr , rubrique Presse et Publications / Communication financière / Rapports financiers, ainsi que sur le site d'Euronext.

UNE CROISSANCE RECORD ET UNE DYNAMIQUE CONFIRMÉE

Le premier semestre 2025 marque une accélération historique pour TRACTIAL.

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 2,43 M€, en progression de +162 % par rapport au S1 2024 (925 K€).

L'activité paiement, cœur de métier du Groupe, atteint à elle seule 2,10 M€, soit une hausse de +470 % par rapport à la même période l'an dernier.

Cette croissance spectaculaire valide le positionnement du modèle Fintech-as-a-Service (FaaS) et la montée en puissance de la plateforme Payment.net, soutenue par l'intégration rapide de nouveaux partenaires européens.

UNE STRATÉGIE PARTENARIALE QUI DÉMULTIPLIE LES OPPORTUNITÉS

En 2025, TRACTIAL a signé plusieurs alliances structurantes avec des acteurs en forte croissance, à titre d'exemple :

StartMining, pour le paiement des activités de minage Bitcoin,

IBEX, pour connecter les paiements à l'univers Web3,

DinoVox, pour déployer des solutions hybrides en Polynésie française.

Ces collaborations illustrent la capacité de TRACTIAL à s'imposer comme l'infrastructure technique et réglementaire de référence pour les fintechs et projets Web3 cherchant à se connecter au réseau financier européen.

FORTE RENTABILITÉ ATTENDUE EN 2026

Le résultat net consolidé ressort à 82 K€, traduisant une période de consolidation et d'investissement.

Les effets de levier liés à la croissance des volumes et à la mutualisation technologique devraient permettre une forte amélioration de la rentabilité dès 2026.



UNE STRATÉGIE BITCOIN POURSUIVIE AVEC DISCIPLINE

Au-delà de sa croissance opérationnelle, TRACTIAL poursuit avec méthode sa stratégie “BTC Treasury Company”, initiée en 2024.

Cette approche associe deux moteurs complémentaires :

les revenus récurrents générés par les activités fintech (paiement et FaaS),

et l'accumulation progressive de Bitcoin, financée par les excédents d'exploitation et des levées de fonds ciblées.

Au 10 octobre 2025, le Groupe détenait 26,72 BTC en trésorerie consolidée.

Chaque opération est menée selon une logique patrimoniale, encadrée et transparente — loin de toute démarche spéculative.

TRACTIAL reste ouvert à l'entrée de partenaires financiers stratégiques, mais privilégie des investisseurs alignés sur sa vision long terme.

L'objectif n'est pas de lever du capital à tout prix, mais de construire durablement la valeur autour d'un modèle unique en Europe : une fintech régulée, indépendante et adossée à un actif rare, le Bitcoin.

UNE DYNAMIQUE CLAIRE ET CRÉATRICE DE VALEUR

TRACTIAL aborde la fin d'année sur des bases solides et confirme son ambition :

Accélérer la croissance organique de Payment.net et des services FaaS, Multiplier les partenariats à fort potentiel en Europe et à l'international, Préparer une année 2026 de rentabilité forte, durable et de création de valeur long terme.

« Ce premier semestre consacre la réussite de notre virage fintech. Notre croissance s'accélère, nos partenaires se multiplient et notre stratégie Bitcoin s'installe dans la durée. TRACTIAL démontre qu'un modèle régulé, indépendant et ambitieux peut conjuguer innovation et solidité. »

— Daniel DORRA, Président Directeur Général



A PROPOS DE TRACTIAL :



TRACTIAL (anciennement BD Multimedia) est une société française cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000035305 – Ticker : ALTRA).

Établissement de paiement agréé pouvant opérer dans tout l'Europe et l'une des premières sociétés françaises enregistrées en tant que PSAN (Prestataire de Services sur Actifs Numériques), TRACTIAL allie une expertise reconnue dans l'infrastructure fintech à une vision long terme dans l'univers des actifs numériques.

En 2025, elle devient la première institution financière régulée en Europe à adopter pleinement le modèle de BTC Treasury Company, en allouant une part de sa trésorerie au Bitcoin de manière structurée, transparente et stratégique.

Au-delà de sa plateforme propriétaire Payment.net et de son offre Fintech-as-a-Service (FaaS), TRACTIAL considère sa trésorerie comme un véritable moteur de croissance et de création de valeur dans la durée.





LES SOCIÉTÉS DU GROUPE : La société mère a obtenu un agrément d'Établissement de Paiement auprès du régulateur français (ACPR) en 2015. La société est aussi habilitée depuis 2023 à gérer les crypto-actifs pour le compte tiers (tenue de wallet, change crypto, etc.) grâce à son statut de PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) obtenu auprès de l'AMF. La filiale BD MULTIMEDIA HK LTD édite des solutions logicielles dédiées aux services de paiement. La filiale METACOLLECTOR est une plateforme permettant d'intégrer l'art ancien du domaine public dans le monde des NFT. Ces NFTs sont ensuite visualisables dans le metaverse et échangeables entre collectionneurs. La filiale UNIQUIRE porte le projet de plateforme de "Curated Fine Art NFTs" du Groupe. La filiale OLYMPUS GAME développe un jeu de type "Play to Earn" dont l'économie, basée sur la blockchain, est centrée sur le token $OLYMP et des NFTs utilisables dans le jeu.

La filiale PAYCOM édite les cartes Mastercard prépayées ToneoFirst dont les produits sont distribués près de l'ensemble des buralistes en France.

La filiale CAPLA porte le projet d'immobilier fractionné. TRACTIAL est coté sur Euronext Growth (Code ISIN : FR0000035305 / ALTRA).