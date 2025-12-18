TRACTIAL : Paiement crypto : Lyzi rejoint l'infrastructure Tractial

TRACTIAL, établissement de paiement agréé et société cotée sur Euronext Growth Paris (ALTRA), annonce que Lyzi a officiellement obtenu le statut d'agent auprès de ses services, après validation par l'ACPR.

Déjà partenaire opérationnel, Lyzi déploie une infrastructure de paiement crypto conforme et scalable, en s'appuyant sur l'offre Fintech-as-a-service et les services de paiement de Tractial dans le cadre d'une phase d'intégration technique et réglementaire.

L'obtention du statut d'agent marque une nouvelle étape : elle permet une intégration complète de l'offre et ouvre la voie à une montée en puissance commerciale.

UNE SOLUTION DÉJÀ DISPONIBLE POUR DES MILLIERS DE POINTS DE VENTE

Grâce à son intégration avec des terminaux compatibles, l'offre Lyzi est déjà accessible dans plusieurs milliers de points de vente.

En s'interfaçant directement avec les systèmes de monétique traditionnels, Lyzi relie l'écosystème Web3 aux réseaux d'encaissement existants (POS, PSP, réseaux de paiement) via un connecteur propriétaire.

Les commerçants peuvent ainsi accepter les “cryptomonnaies” (crypto-actifs) comme moyen de paiement alternatif, sans modifier leurs outils ni leurs parcours d'encaissement, l'offre Lyzi est déjà accessible dans plusieurs milliers de points de vente.

Des enseignes comme Printemps, S.T. Dupont, Médecin du monde ou Centre Porsche Montpelier, centre Lamborghini Bordeaux figurent parmi les premières à adopter cette technologie, qui permet aux clients de payer en crypto, tandis que les commerçants reçoivent directement des euros.

Derrière chaque paiement traité par l'application Lyzi, TRACTIAL fournit le compte de paiement réglementé nécessaire à l'opération. Chaque enseigne équipée devient donc, de fait, un client de TRACTIAL, renforçant son réseau et sa légitimité dans le secteur.

UNE BRIQUE DE PLUS DANS LA STRATÉGIE WEB3 DE TRACTIAL

L'intégration de Lyzi comme agent marque une nouvelle étape : TRACTIAL étend son réseau de partenaires et affirme sa stratégie de connexion entre finance traditionnelle et économie blockchain, via des usages concrets, régulés et simples à déployer.

D'autres alliances sont en cours d'étude pour accélérer cette dynamique.

L'avenir du paiement passe par la complémentarité et TRACTIAL entend bien en être l'infrastructure.



A PROPOS DE TRACTIAL :

TRACTIAL est une société française cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000035305 – Ticker : ALTRA).

Établissement de paiement agréé pouvant opérer dans tout l'Europe et l'une des premières sociétés françaises enregistrées en tant que PSAN (Prestataire de Services sur Actifs Numériques), TRACTIAL allie une expertise reconnue dans l'infrastructure fintech à une vision long terme dans l'univers des actifs numériques.

En 2025, elle devient la première institution financière régulée en Europe à adopter pleinement le modèle de BTC Treasury Company, en allouant une part de sa trésorerie au Bitcoin de manière structurée, transparente et stratégique.

Au-delà de sa plateforme propriétaire Payment.net et de son offre Fintech-as-a-Service (FaaS), TRACTIAL considère sa trésorerie comme un véritable moteur de croissance et de création de valeur dans la durée.



LES SOCIÉTÉS DU GROUPE : La société mère a obtenu un agrément d'Établissement de Paiement auprès du régulateur français (ACPR) en 2015. La société est aussi habilitée depuis 2023 à gérer les crypto-actifs pour le compte tiers (tenue de wallet, change crypto, etc.) grâce à son statut de PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) obtenu auprès de l'AMF. La filiale BD MULTIMEDIA HK LTD édite des solutions logicielles dédiées aux services de paiement. La filiale METACOLLECTOR est une plateforme permettant d'intégrer l'art ancien du domaine public dans le monde des NFT. Ces NFTs sont ensuite visualisables dans le metaverse et échangeables entre collectionneurs. La filiale UNIQUIRE porte le projet de plateforme de "Curated Fine Art NFTs" du Groupe. La filiale OLYMPUS GAME développe un jeu de type "Play to Earn" dont l'économie, basée sur la blockchain, est centrée sur le token $OLYMP et des NFTs utilisables dans le jeu.

La filiale PAYCOM édite les cartes Mastercard prépayées ToneoFirst dont les produits sont distribués près de l'ensemble des buralistes en France.

La filiale CAPLA porte le projet d'immobilier fractionné. TRACTIAL est coté sur Euronext Growth (Code mnémonique : ALTRA).