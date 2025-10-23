TRACTIAL : DINOVOX s'allie avec TRACTIAL pour déployer des paiements WEB3

TRACTIAL annonce un partenariat stratégique avec DinoVox pour déployer ses solutions de paiement en Polynésie française.

Objectif : accélérer l'adoption du Web3 (dont Bitcoin) dans l'économie locale et établir un cas d'usage réplicable pour d'autres territoires du Pacifique.





CE QUE CELA CHANGE (POUR TRACTIAL ET LE MARCHÉ)

Accès à un marché concentré et identifié :

un territoire à forte cohésion économique et sociale, idéal pour lancer, mesurer et itérer rapidement des parcours de paiement Web3.

un territoire à forte cohésion économique et sociale, idéal pour lancer, mesurer et itérer rapidement des parcours de paiement Web3. Traction commerciale :

intégration marchands (retail, services, événements) avec parcours crypto/hybride simples, convertibles en euros, et outils KYC/monitoring adaptés.

intégration marchands (retail, services, événements) avec parcours crypto/hybride simples, convertibles en euros, et outils KYC/monitoring adaptés. Visibilité et preuve d'exécution :

un pilote grandeur nature pour les prospects de la zone pacifique (îles voisines, réseaux d'enseignes, institutions), réutilisable en sales deck.

un pilote grandeur nature pour les prospects de la zone pacifique (îles voisines, réseaux d'enseignes, institutions), réutilisable en sales deck. Scalabilité :

socle Fintech-as-a-Service de TRACTIAL (acceptation, orchestration, réconciliation) prêt à cloner le modèle sur d'autres marchés insulaires et touristiques.

UN ANCRAGE LOCAL

Le projet est porté côté partenaire par Hellmouth Banner, fondateur de DinoVox, ex-rédacteur en chef au Journal du Coin et organisateur du Polynesian Islands Crypto Summit (PICS).

DinoVox développe le FenuaVerse, premier métavers éducatif et business inspiré de la culture polynésienne. Pensé comme une initiative “Web 2.5”, il fait le lien entre économie traditionnelle et technologies Web3. Le projet combine plusieurs dimensions :

éducation et formation aux nouveaux usages numériques,

accompagnement des entreprises locales dans leur transition vers la blockchain,

expériences communautaires et culturelles valorisant les acteurs polynésiens,

et un environnement user-friendly conçu pour attirer aussi bien les habitants que les visiteurs et investisseurs internationaux.

Cet univers hybride ambitionne de créer un laboratoire d'adoption du Web3 dans le Pacifique, avec un impact à la fois économique, social et culturel.

Hellmouth Banner, fondateur de DinoVox commente : « Avec TRACTIAL, nous alignons infrastructure et usages pour prouver que le Web3 peut créer de la valeur locale immédiatement et ouvrir la voie à d'autres marchés de la zone. »



A PROPOS DE TRACTIAL :



TRACTIAL (anciennement BD Multimedia) est une société française cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000035305 – Ticker : ALTRA).

Établissement de paiement agréé pouvant opérer dans tout l'Europe et l'une des premières sociétés françaises enregistrées en tant que PSAN (Prestataire de Services sur Actifs Numériques), TRACTIAL allie une expertise reconnue dans l'infrastructure fintech à une vision long terme dans l'univers des actifs numériques.

En 2025, elle devient la première institution financière régulée en Europe à adopter pleinement le modèle de BTC Treasury Company, en allouant une part de sa trésorerie au Bitcoin de manière structurée, transparente et stratégique.

Au-delà de sa plateforme propriétaire Payment.net et de son offre Fintech-as-a-Service (FaaS), TRACTIAL considère sa trésorerie comme un véritable moteur de croissance et de création de valeur dans la durée.





LES SOCIÉTÉS DU GROUPE : La société mère a obtenu un agrément d'Établissement de Paiement auprès du régulateur français (ACPR) en 2015. La société est aussi habilitée depuis 2023 à gérer les crypto-actifs pour le compte tiers (tenue de wallet, change crypto, etc.) grâce à son statut de PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) obtenu auprès de l'AMF. La filiale BD MULTIMEDIA HK LTD édite des solutions logicielles dédiées aux services de paiement. La filiale METACOLLECTOR est une plateforme permettant d'intégrer l'art ancien du domaine public dans le monde des NFT. Ces NFTs sont ensuite visualisables dans le metaverse et échangeables entre collectionneurs. La filiale UNIQUIRE porte le projet de plateforme de "Curated Fine Art NFTs" du Groupe. La filiale OLYMPUS GAME développe un jeu de type "Play to Earn" dont l'économie, basée sur la blockchain, est centrée sur le token $OLYMP et des NFTs utilisables dans le jeu.

La filiale PAYCOM édite les cartes Mastercard prépayées ToneoFirst dont les produits sont distribués près de l'ensemble des buralistes en France.

La filiale CAPLA porte le projet d'immobilier fractionné. TRACTIAL est coté sur Euronext Growth (Code ISIN : FR0000035305 / ALTRA).