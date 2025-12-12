TRACTIAL : Communiqué rectificatif : Split 2-pour-1 sans dilution : attribution d'une action supplémentaire par action détenue

TRACTIAL (Euronext Growth Paris – ALTRA), anciennement BD Multimedia, a annoncé le 10 décembre 2025 la mise en œuvre de la division par deux de la valeur nominale de ses actions (la “ division du nominal”).
Une coquille s'est glissée dans la rédaction du calendrier indicatif.
Ainsi la date de livraison des actions nouvelles devrait intervenir le 19 décembre 2025; la cotation de ces actions nouvelle sera effectuée sous le code ISIN suivant : FR0014014ZV8.
Le reste du communiqué est inchangé.
|
A PROPOS DE TRACTIAL :
TRACTIAL (anciennement BD Multimedia) est une société française cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000035305 – Ticker : ALTRA).
Établissement de paiement agréé pouvant opérer dans tout l'Europe et l'une des premières sociétés françaises enregistrées en tant que PSAN (Prestataire de Services sur Actifs Numériques), TRACTIAL allie une expertise reconnue dans l'infrastructure fintech à une vision long terme dans l'univers des actifs numériques.
En 2025, elle devient la première institution financière régulée en Europe à adopter pleinement le modèle de BTC Treasury Company, en allouant une part de sa trésorerie au Bitcoin de manière structurée, transparente et stratégique.
Au-delà de sa plateforme propriétaire Payment.net et de son offre Fintech-as-a-Service (FaaS), TRACTIAL considère sa trésorerie comme un véritable moteur de croissance et de création de valeur dans la durée.
LES SOCIÉTÉS DU GROUPE :
- SECURITY MASTER Key : lJtqlsdqYZnKy5txZZuamJZpbmqUk5GYbWLImmFtl5qca5tjxptnm5vHZnJmmmpu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95558-tractial-2025-12-12-rectificatif-split-2-pour-1-sans-dilution-_-attribution-dune-action-supplementaire.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer