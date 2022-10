Trackers : un allié tactique pour votre portefeuille

Dans une année boursière difficile comme 2022, seuls quelques indices sectoriels, comme ceux sur l'énergie, offrent une progression marquée, dont un fonds indiciel coté peut reproduire la performance. (© JamieBaikie-Statoil-Marin)

Malgré la baisse des marchés, la facilité d'utilisation des trackers maintient leur intérêt à long terme. À court terme, seuls certains ETF, inverses ou sectoriels, ont généré des gains en 2022.

Un nombre croissant d'épargnants a choisi de s'orienter vers les fonds indiciels cotés ou ETF (exchange traded funds). Surnommés trackers, ces derniers répliquent la performance des indices et s’échangent en Bourse quasiment en continu. L'indice lui-même n’est pas coté en Bourse.

Un tracker permet donc de tabler sur l'évolution d'un indice sans avoir à miser sur toutes les valeurs individuelles qui le composent, dont les performances respectives peuvent énormément varier. En évitant de surcroît la multiplication des frais. Car pour négocier toutes les valeurs d'un indice, vous devez payer sur chaque ligne – au lieu d'une seule pour un tracker – des frais de courtage, à l'achat et à la revente, et des droits de garde. La modicité du ticket d'entrée et des frais de gestion constitue un autre atout des trackers, par rapport aux fonds classiques.

Rester conscient des risques

Un indice boursier peut monter ou baisser. Sa réplication suivra donc le même mouvement. Un tracker perdra, en phase baissière, autant que le marché qu'il suit. Après un gain de 28,85% en 2021, l'indice CAC 40 cède 16% au 21 octobre depuis le 1er janvier. La souplesse d'utilisation du tracker ne vous soustrait donc pas aux risques propres à la Bourse. Dans un environnement baissier, l'exercice est plus délicat, sauf si vous investissez dans une optique de long terme (voir tableau di-dessous).

Autre solution, vous pouviez