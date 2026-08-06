TPG en hausse après que TD Cowen a relevé sa recommandation à “acheter”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** Les actions du gestionnaire d'actifs alternatifs TPG

TPG.O progressent de 2,2% à 48,98 dollars en pré-ouverture

** TD Cowen relève la recommandation sur TPG de “conserver” à “acheter” à la suite des résultats du deuxième trimestre; l'objectif de cours passe de 43 à 64 dollars, soit une hausse potentielle de 33,6% par rapport au dernier cours de clôture

** La société de courtage invoque des perspectives plus favorables en matière de levée de capitaux et un potentiel de monétisation exceptionnelle des actifs

** Elle ajoute que les craintes liées aux bouleversements causés par l’IA chez les éditeurs de logiciels, qui ont pesé sur le titre depuis le début de l’année, se sont atténuées

** Le secteur des logiciels représentait 11% du total des actifs sous gestion de la société, la majorité étant investie dans le capital-investissement et l’exposition au crédit étant minime, a indiqué TPG plus tôt cette année

** “L’un des grands thèmes du secteur est la file d’attente croissante de monétisations et, bien que le troisième trimestre soit généralement et saisonnièrement atone, nous sommes encouragés par les commentaires de la direction de TPG concernant les sorties” – TD Cowen

** Sur 16 courtiers, 13 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, et 3 “conserver”; objectif de cours médian: 62 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action TPG affichait une baisse de 25% depuis le début de l’année