TPG Capital trouve porte close chez EY

- C’est une deuxième tentative de scission des activités de conseil et d’audit du cabinet EY. Après l’échec du projet «Everest» en avril dernier, le fonds d’investissement TPG Capital a proposé au cabinet membre des Big Four d’acquérir une participation dans sa branche conseil.Dans une lettre envoyée aux dirigeants mondiaux et américains d’EY, TPG a exposé son projet de prise de participation visant à séparer la branche conseil de l’activité d’audit d’EY, rapporte le Financial Times. L’activité de conseil pourrait alors être introduite en Bourse à une date ultérieure, selon la lettre de TPG. La société cotée aux États-Unis qui revendique environ 137 milliards de dollars d’actifs sous gestion, n’a pas chiffré la valeur de l’activité.Lors de la précédente tentative avortée en avril dernier – le projet baptisé «Everest» visait à séparer les deux activités par le biais d’une introduction en Bourse immédiate – la valeur de la société était estimée à environ 100 milliards de dollars.Mais la proposition de TPG a toutes les chances de rester lettre morte. Alors que le fonds d’investissement américain demandait à EY une période d’exclusivité de 90 jours pour négocier un accord, le cabinet a rapidement fait connaître son opposition et opposé une fin de non-recevoir. «Nous recevons fréquemment des demandes de sociétés de capital-investissement et d’autres investisseurs exprimant leur intérêt pour certaines parties des activités d’EY. C'était le cas avant ‘Everest’ et cela se poursuivra dans le futur», ont déclaré des associés d’EY.Incertitudes ravivéesLa proposition initiale de TPG ouvrait la possibilité d’une relance du projet de scission, le tout à un moment critique pour EY. Le cabinet n’a pas encore désigné de successeur à son directeur général, Carmine Di Sibio qui avait soutenu le projet Everest et qui quittera son poste l’année prochaine à la suite de l'échec de l’opération. A lire aussi: Audit et conseil : la tentation d’une scission Elle risquait aussi de raviver les dissensions internes qui avaient émergé lors des négociations concernant Everest, relatives aux désaccords entre les associés de l’activité d’audit et celle du conseil.Les dirigeants du cabinet avaient fait valoir par le passé qu’une séparation libérerait EY des règles de conflit d’intérêts qui empêchent les consultants de travailler pour des clients d’audit. Un argument repris par TPG qui estime qu’une transaction pourrait libérer des dizaines de milliards de dollars.Mais subsistaient des désaccords concernant des activités à la frontière entre l’audit et le conseil comme l’activité fiscale mêlant les deux expertises. Le thème fiscal aurait attisé les rivalités entre associés américains et européens. Le projet Everest prévoyait le transfert d’une partie majeure des activités fiscales d’EY vers la division de conseil autonome, mais des dirigeants américains s’y sont opposés, souhaitant que la division fiscale reste en grande partie rattachée au cabinet d’audit.À cet égard, TPG avait manifesté sa flexibilité quant à la répartition prévue des activités fiscales. «Nous restons très flexibles en ce qui concerne la division de l’activité fiscale et serions à l’aise avec le fait que [le cabinet d’audit] conserve une part majoritaire», a déclaré TPG dans la note consultée par le média britannique. Manifestement sans convaincre.Le refus d’EYLe fonds d’investissement avait fait valoir dans sa proposition que les activités d’audit d’EY auraient continué à être entièrement détenues par les associés qui les dirigent, alors que TPG aurait effectué une prise de participation dans la branche autonome de conseil.Une transaction privée aurait moins dilué les associés qu’une mise en Bourse, et aurait été «une première étape» vers l’introduction en Bourse de l’activité de conseil «selon un calendrier sans risque», faisait valoir TPG, toujours selon le FT.Si elle s'était concrétisée, cette scission aurait engendré le changement le plus significatif dans la profession comptable depuis l’effondrement du cabinet Arthur Andersen emporté par le scandale Enron, il y a plus de deux décennies, réduisant les Big Five aux Big Four.

Asmae Kaddouri