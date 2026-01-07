TPG Capital est en pourparlers pour acquérir jusqu'à 20 % des parts de l'entreprise indienne IIFL Capital Services, d'après certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement, avec ajout d'informations provenant de sources dans l'ensemble du texte.) par Gopika Gopakumar et Vibhuti Sharma

TPG Capital est en pourparlers pour acquérir une participation allant jusqu'à 20 % dans la société indienne de titres IIFL Capital Services IIFS.NS , selon deux sources familières avec l'opération.

L'audit préalable est en cours, ont indiqué les sources. Si elle est menée à bien, la transaction pourrait faire de TPG un investisseur stratégique ayant son mot à dire dans les décisions de gestion, marquant ainsi le dernier d'une série de paris étrangers sur le secteur financier indien.

Le groupe de rachat américain TPG TPG.O , la société mère de TPG Capital, s'est refusé à tout commentaire, tandis que IIFL Capital Services n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Plus tôt dans la journée de mercredi, le journal local The Economic Times a rapporté que TPG se rapprochait d'un accord pour acquérir 30 à 40 % d'IIFL Capital Services. Le montant de l'opération était estimé entre 36,36 milliards de roupies et 48,48 milliards de roupies (404,3 millions de dollars à 539,1 millions de dollars).

Les deux sources de Reuters ont déclaré que l'opération serait plus modeste, avec un achat initial de 20 % au maximum.

Reuters n'a pas pu déterminer le montant de l'opération.

Les actions d'IIFL Capital Services ont augmenté de 5,3 % à 411,30 roupies dans les premiers échanges, avant de limiter les gains pour s'échanger 1,4 % plus haut dans la session de l'après-midi. L'année dernière, ses actions ont augmenté d'environ 11 %.

Selon l'une des sources, Nirmal Jain, le fondateur du groupe IIFL, a déclaré qu'il prévoyait de se lancer dans de nouvelles activités telles que les fonds d'investissement alternatifs et le crédit privé.

La gestion de patrimoine pourrait également être un domaine ciblé par l'entreprise, selon la seconde source.

Selon un rapport de Deloitte datant de l'année dernière, les actifs gérés par le secteur de la gestion de patrimoine du pays devraient plus que doubler pour atteindre 2,3 billions de dollars d'ici l'exercice 2028-2029, contre 1,1 billion de dollars en 2023-2024.