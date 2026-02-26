TP (Teleperformance) charge Jorge Amar de relancer le groupe grâce à l'IA
Teleperformance a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 10,2 milliards d'euros, en hausse de 1,3% à données comparables hors hyperinflation, mais en recul de -0,7% en publié, pénalisé par un effet de change négatif de 362 millions d'euros. Le groupe annonce la nomination de Jorge Amar au poste de directeur général à compter du 16 mars 2026. Daniel Julien et Thomas Mackenbrock quitteront leurs fonctions exécutives le 15 mars 2026.
Un spécialiste de l'IA avec un mandat de rupture
Ancien senior partner chez McKinsey, Jorge Amar pilotera le plan stratégique Future Forward, centré sur l'intégration à grande échelle de l'IA. L'année 2026 marquera la première année pleine de ce déploiement. Amar, spécialiste du déploiement de l'IA, sera le pilote d'une revue stratégique d'envergure, qui devrait aboutir à un changement de périmètre.
Les Core Services, coeur d'activité du groupe, progressent de 2,7% à données comparables (-0,8% en publié), portés par l'acquisition de clients, les services de données pour l'IA, la relation client et le back-office. Les Amériques affichent 1,4% de croissance organique, tandis que l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie-Pacifique avancent de 3,8%. Les Services spécialisés reculent de -9,3%, affectés par la perte d'un contrat majeur dans les visas.
L'EBITA courant atteint 1,485 MdEUR, soit une marge de 14,6% (14,8% à taux de change constants), contre 15% en 2024. Le résultat net part du groupe s'établit à 497 millions d'euros, le résultat net ajusté à 781 millions. Le cash-flow net disponible hors éléments non récurrents atteint 901 millions d'euros. La dette nette ressortait à 3,966 MdsEUR fin 2025, en légère progression.
Encore une année de transition
Pour 2026, le groupe vise une croissance organique comprise entre 0% et 2%, une marge d'EBITA stable autour de 14,6% et un cash-flow net disponible de 800 à 850 millions d'euros. Entre 70 et 90 millions d'euros de coûts de restructuration sont attendus. Le dividende proposé s'élève à 4,50 EUR par action, contre 4,20 EUR au titre de 2024. A horizon 2028, TP cible une croissance organique de 4% à 6%, une marge d'environ 15,5% et 3 milliards d'euros de cash-flow cumulé sur 2026-2028.
