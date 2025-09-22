TP, plus forte baisse du SBF 120 à la clôture du lundi 22 septembre 2025

(AOF) - TP (-4,18 %, à 62,76 euros)

Pour sa première séance au sein de l'indice SBF 120, après avoir quitté le CAC 40, le titre de l'ex- Teleperformance en a signé la plus forte baisse. Sur l'année 2025, l'action s'effondre de 21,2 %.

Points clés

- Leader mondial des solutions digitales intégrées, créé en 1978 ;

- Chiffre d’affaires de 10,3 Mds€ provenant de 2 branches : pour 85,5 %, les activités core services & Digital Integrated Business Services (relations clients, assistance technique, acquisition de clients, back-office en ressources humaines et comptabilité, conseil en processus métier dans l'analytique, les systèmes automatisés et l’intelligence artificielle) puis les « services spécialisés », mieux margés (interprétariat, gestion des demandes de visa, recouvrement de créances) ;

- Chiffre d’affaires réparti entre zones linguistiques : Espagne & Amérique latine pour 33 %, Asie-Pacifique pour 30 %, Europe & Afrique pour 30 %, et Inde & Moyen-Orient pour 7 % ;

- Modèle d’affaires « Cube » fondé sur 3 piliers : construction d’adjacences métiers, offre d’expertises industrielles approfondies et accélération de la croissance de géographies complémentaires ;

- Capital éclaté, Daniel Julien détenant 2,1 % des actions et Groupe Saham 3,8 %, Moulay Hafid Ellamy présidant le conseil de administrateurs et Daniel Julien assurant la direction générale assisté de Thomas Mackenbrock, futur directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- déploiement « High Touch-High Tech » combinant croissance interne et acquisitions au service d’une verticalisation par secteur et par marché,

- volontarisme dans le déploiement de nouveaux sites à l’international avec maintien de l’offre de télétravail (70 % des effectifs) et réduction d’1/3 des effectifs en France,

- rapidité des intégrations : après celle de Majorel, n° 1 mondial des solutions digitales pour entreprise (90 M€ de synergies en 2024, 150, voire 180 M€ attendues en 2025), lancement de synergies pour ZP, spécialiste des solutions linguistiques, consolidé depuis le 1 er février,

- innovation financée à plus de 200 M€ par an :

- déclinée en plateformes : structuration par le TAP (technologie, analyse des données, excellence des process) pour l’harmonisation de l'architecture des systèmes, déploiement de solutions expertes (expérience client omnicanal, modèles prédictifs…) et plateforme Cloud Campus d’interactions avec les clients,

- agressive dans les domaines des intelligences émotionnelle et artificielle : 100 M€ d’investissements, 62 000 programmes de formationen interne, 80 projets d'IA lancés au 1er trimestre, partenariats -commerciaux avec Ema et Parloa, experts en IA agentique, et avec Sanas, expert en compréhension des conversations en temps réel ;

- Stratégie environnementale visant le net zéro en 2040 :

- 2030 : réduction de 56,7 % des émissions directes et de 27,5 %, des émissions scope 3,

- focalisée sur la réduction de l’empreinte carbone, générée aux 9/10 èmes par la consommation d’électricité et l’atténuation des risques météorologiques extrêmes, 40 % des collaborateurs travaillant en Inde, Mexique et Philippines,

- lancement d’emprunts verts ;

- Agilité financière maintenue : capitaux propres de 4,6 Md€, effet de levier de 1,9 pour une dette notée « investiment grade » et autofinancement libre de 1,1 Md€.

Défis

- Sensibilité du résultat opérationnel à la parité du dollar (monnaie de compte de 31 % des revenus), des monnaies philippine, brésilienne, argentine et de l’euro (44 % des revenus) ;;

- Attente de la présentation stratégique le 18 juin, les investisseurs, estimant, depuis 3 ans, insuffisante la réponse du groupe à la concurrence multiforme -délocalisations déflationnistes dans l’activité de centres d’appels et solutions d’intelligence artificielle ;

- Après une hausse de 2,1% des revenus à fin mars, objectifs 2025 confirmés : chiffre d'affaires en accélération au 2 nd semestre et en hausse de 3 à 5 % et marge opérationnelle au moins maintenue :

- Dividende record en hausse à 4,2 € (48 % de résultat net distribué).