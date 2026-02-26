TP nomme Jorge Amar au poste de DG, annonce une revue stratégique

(Actualisé avec commentaires de Jorge Amar, objectifs 2026, détails et précisions)

TP (ex-Teleperformance)

TEPRF.PA a annoncé jeudi la nomination de Jorge Amar au poste de directeur général et de Benoît Gabelle comme directeur financier par intérim, tout en annonçant une revue stratégique de son portefeuille avec de potentielles cessions et fusions-acquisitions.

Dans un communiqué, le groupe a indiqué que la nomination de de Jorge Amar, présenté comme un expert de la transformation par l'intelligence artificielle (IA) et arrivant de chez McKinsey, sera effective à compter du 16 mars.

"Je suis originaire d'Argentine mais j'ai passé la majeure partie de ma carrière aux États-Unis, où j'ai travaillé avec certaines des plus grandes entreprises mondiales dans le domaine de l'expérience client et des opérations client", a déclaré Jorge Amar, lors d'une conférence de presse.

"Au cours des dernières années, j'ai travaillé à leurs côtés pour la mise en oeuvre de l'IA dans leurs opérations, non seulement d'un point de vue technologique, mais aussi du point de vue de l'adoption par les humains et les clients", a-t-il ajouté.

Le groupe annonce également le lancement d'une revue stratégique du portefeuille afin de concentrer ses ressources sur des activités créatrices de valeur, incluant de potentielles cessions et fusions-acquisitions.

L'opérateur de centres d'appels français annonce également la nomination de Benoît Gabelle, actuellement directeur financier adjoint, au poste de directeur financier par intérim, après le départ à la retraite d'Olivier Rigaudy.

Le fondateur et directeur général Daniel Julien, le directeur général délégué Thomas Mackenbrock et le directeur dénéral délégué en charge des finances Olivier Rigaudy quitteront alors leurs fonctions exécutives à compter du 15 mars.

Le groupe a déclaré par ailleurs avoir atteint ses objectifs financiers, après les avoir abaissés en novembre.

Pour 2026, TP vise notamment une croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant comprise entre 0,0% et 2,0%, ainsi qu'une marge d’Ebita récurrente stable autour de 14,6%.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Hugo Lhomedet ; édité par Kate Entringer)