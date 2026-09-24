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TP nomme Benoît Gabelle directeur financier du groupe
information fournie par Zonebourse 24/09/2026 à 18:01
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TP a annoncé la nomination, avec effet immédiat, de Benoit Gabelle au poste de directeur financier du groupe. Il occupait cette fonction par intérim depuis mars 2026, après la nomination de Jorge Amar au poste de directeur général.

Benoît Gabelle avait rejoint TP en 2022 comme directeur financier adjoint, avec notamment la responsabilité du reporting, de la consolidation, de la comptabilité, de la fiscalité et de la transformation financière. Depuis son arrivée, il a pris part à plusieurs projets structurants, dont l'intégration de Majorel, le déploiement de systèmes financiers unifiés et, plus récemment, le refinancement du groupe et son programme d'efficacité.

Avant TP, il a passé 17 ans chez KPMG puis EY, en France et à Hong Kong. Associé chez EY, il était spécialisé dans la fiscalité internationale et les prix de transfert.

Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour priorités d'accompagner la transformation du groupe et sa création de valeur, de soutenir les opérations sur les enjeux stratégiques et financiers et de moderniser la fonction finance. Il devra également renforcer les relations avec les investisseurs et poursuivre l'optimisation du financement, du bilan et de la liquidité du groupe.

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