TP ICAP Midcap confirme son conseil sur Teleperformance

L'analyste maintient sa note d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours inchangé de 68 euros.
Selon TP ICAP Midcap, le marché continue de valoriser le groupe comme un acteur de l'outsourcing exposé à un déclin structurel, alors que le management met en avant une évolution vers un rôle d'intégrateur d'architectures hybrides IA humain.
Le bureau d'études estime que l'IA ne réduit pas mécaniquement les volumes mais en modifie la nature, avec une hausse attendue des interactions assistées et un déplacement de la valeur vers la résolution des processus, la gouvernance et la conformité.
La note souligne également que les contraintes réglementaires liées à l'AI Act européen, ainsi que le développement des services de données (labelling, training, validation), pourraient soutenir le repositionnement du groupe et son potentiel de revalorisation boursière à terme.
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