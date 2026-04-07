TP ICAP Midcap confirme son conseil sur Exosens, le titre grimpe
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 10:41
TP ICAP Midcap indique qu' Exosens bénéficie d'un carnet de commandes de plus de 10 000 caméras thermiques pour drones, représentant un chiffre d'affaires estimé à plus de 15 MEUR, illustrant la montée en puissance d'un marché devenu une réalité industrielle.
Le bureau d'études souligne également une quasi absence de concurrence sur certains segments, portée par un positionnement sans contrainte réglementaire américaine à l'export et une offre adaptée au milieu de gamme, permettant de capter la croissance des drones intercepteurs.
La note met en avant un modèle industriel peu capitalistique, sans goulet d'étranglement, capable d'absorber rapidement des volumes élevés grâce à une chaîne d'approvisionnement maîtrisée. Selon l'analyste, les capteurs thermiques constituent aussi une brique essentielle des systèmes d'intelligence artificielle embarquée, positionnant Exosens comme un bénéficiaire direct de l'essor des drones autonomes.
De son côté, Exosens anticipe une forte dynamique commercial auprès des principaux OEM et développeurs de systèmes autonomes, en particulier dans les applications de défense et de surveillance basées sur les drones.
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