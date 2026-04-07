 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TP ICAP Midcap confirme son conseil sur Exosens, le titre grimpe
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 10:41

L'analyste confirme son conseil d'achat sur la titre, assorti d'un objectif de cours inchangé de 65 euros. Le titre gagne plus de 2,5% à Paris.

TP ICAP Midcap indique qu' Exosens bénéficie d'un carnet de commandes de plus de 10 000 caméras thermiques pour drones, représentant un chiffre d'affaires estimé à plus de 15 MEUR, illustrant la montée en puissance d'un marché devenu une réalité industrielle.

Le bureau d'études souligne également une quasi absence de concurrence sur certains segments, portée par un positionnement sans contrainte réglementaire américaine à l'export et une offre adaptée au milieu de gamme, permettant de capter la croissance des drones intercepteurs.

La note met en avant un modèle industriel peu capitalistique, sans goulet d'étranglement, capable d'absorber rapidement des volumes élevés grâce à une chaîne d'approvisionnement maîtrisée. Selon l'analyste, les capteurs thermiques constituent aussi une brique essentielle des systèmes d'intelligence artificielle embarquée, positionnant Exosens comme un bénéficiaire direct de l'essor des drones autonomes.

De son côté, Exosens anticipe une forte dynamique commercial auprès des principaux OEM et développeurs de systèmes autonomes, en particulier dans les applications de défense et de surveillance basées sur les drones.

Valeurs associées

EXOSENS
66,3500 EUR Euronext Paris +1,76%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des pompiers et policiers sur le site d'une collission entre un TGV et un camion à un passage à niveau à Bully-les-Mines, entre Béthune et Lens, le 7 avril 2026 dans le Pas-de-Calais ( AFP / Sameer AL-DOUMY )
    Pas-de-Calais: un TGV percute un poids lourd, un mort et deux blessés en urgence absolue
    information fournie par AFP 07.04.2026 11:49 

    Une collision entre un TGV et un poids lourd mardi matin sur un passage à niveau dans le Pas-de-Calais a tué le conducteur du train, et la préfecture dénombrait également deux blessés en urgence absolue et 11 blessés légers. Le conducteur du camion a été placé ... Lire la suite

  • EQUASENS : Les signaux haussiers sont intacts
    EQUASENS : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 07.04.2026 11:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Détournement de fonds publics: Patrick Balkany de retour au tribunal de Nanterre
    Détournement de fonds publics: Patrick Balkany de retour au tribunal de Nanterre
    information fournie par AFP Video 07.04.2026 11:39 

    Privé de ses mandats et lourdement désavoué dans les urnes, l'ancien maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany arrive au tribunal correctionnel de Nanterre avec son avocat Me Robin Binsard, alors qu'il comparaît dans deux affaires distinctes de détournements ... Lire la suite

  • ( AFP / ANGELA WEISS )
    France: plus forte contraction de l'activité dans le privé depuis octobre
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.04.2026 11:37 

    L'activité du secteur privé en France a connu en mars sa "plus forte contraction" depuis octobre, en raison d'une forte hausse des coûts liée à la guerre au Moyen-Orient, selon l'indice PMI composite publié mardi par l'agence de notation S&P Global. L'indice

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank