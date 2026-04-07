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Atos a été nommé leader des services d'automatisation intelligente en Europe par ISG
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 11:57

Atos annonce avoir été nommé leader des services d'automatisation intelligente en Europe par Information Services Group (ISG), une société mondiale de recherche et de conseil de premier plan.

ISG a analysé plus de 35 prestataires mondiaux, Atos obtenant une position de leadership de premier plan dans les trois quadrants d'évaluation européens.

L'analyse de l'ISG évalue les prestataires en fonction de leur capacité à fournir des capacités d'automatisation de bout en bout combinant technologie et expertise en conseil.

L'évaluation porte sur la solidité d'un fournisseur sur les technologies d'automatisation clés telles que la RPA, l'IA et l'intelligence des processus.
L'évaluation prend également en compte la capacité du prestataire à innover avec des outils émergents, à adapter les solutions à des secteurs spécifiques et à étendre la livraison via des talents et des modèles opérationnels mondiaux.

Atos a été salué pour son approche axée sur la propriété intellectuelle, notamment via sa plateforme Atos Polaris AI, qui réunit IA agentique et IA générative.

" Notre approche d'innovation axée sur la propriété intellectuelle, via notre plateforme Atos Polaris AI, réunit IA agentique et générative pour offrir une automatisation évolutive et flexible qui aide les clients à accélérer la transformation et à améliorer les performances " a indiqué Léon Gilbert, Vice-Président Exécutif, Applications Digitales et Plateformes Intelligentes, Atos.

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1 commentaire

  • 12:17

    À part ça ça baisse

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