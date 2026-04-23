TP ICAP Midcap abaisse son objectif de cours sur Interparfums
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 17:25
La banque d'investissement - qui affiche une recommandation conserver sur la valeur - met en évidence un environnement de marché "toujours contraint" à court terme, mais aussi une trajectoire de croissance plus lisible à moyen terme.
De son point de vue, le momentum devrait en revanche s'améliorer nettement à partir de 2027, porté par un pipeline de lancements particulièrement riche sur 18 mois à la fois chez Coach, Montblanc et Jimmy Choo, mais aussi avec le lancement d'un premier féminin chez Lacoste.
Sur le plan stratégique, le discours reste inchangé, avec la confirmation de l'absence de discussions avancées en matière de fusions-acquisitions (M&A), notamment avec Coty, et un management pleinement concentré sur l'exécution, conclut TP ICAP.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 23/04/2026 à 17:25:00.
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