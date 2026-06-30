TP chute après l'abaissement des prévisions de Concentrix

Le groupe de centres d'appels TP

TEPRF.PA chute en Bourse mardi dans le sillage de l'abaissement des prévisions annuelles de son concurrent américain Concentrix CNXC.O , qui a invoqué le ralentissement des dépenses de ses clients confrontés à des contraintes financières.

A Paris, vers 12h21 GMT, le titre de l'ex-Teleperformance perdait 9,66% à 46,96 euros, lanterne rouge de SBF 120 SBF120 en hausse de 0,63% au même moment.

Le directeur général de Concentrix, Chris Caldwell, a déclaré lors de la conférence téléphonique que, si les contraintes budgétaires soutenaient la demande pour les solutions d'automatisation et d'offshoring du groupe, elles poussaient également les clients à prioriser leurs dépenses et à réduire leurs budgets globaux.

A Wall Street, le titre Concentrix a chuté plus de 20% lundi après la cloche.

Selon RBC Capital Markets, le commentaire le plus préoccupant du groupe américain concerne le fait que certains clients renoncent purement à assurer un service client pour certains segments d'activité.

"Certains clients examinent les marchés à coûts élevés ainsi que certains segments de clientèle et décident de ne plus assurer de support pour ces catégories. Ce n'est pas que ces volumes sont automatisés ou qu'ils disparaissent ; ils choisissent simplement de ne plus fournir de support à ces clients", résume RBC.

RBC estime que le titre TP pourrait subir une pression importante par contagion.

"Trop d'investisseurs considèrent déjà ce sous-secteur comme non investissable (ce qui justifie notre mention de Risque spéculatif), et la mise à jour de Concentrix constitue une raison supplémentaire pour repousser toute analyse fondamentale constructive dans un avenir proche", déclare le courtier.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec la contribution de Juby Babu, édité par Augustin Turpin)