Toyota: veut commercialiser son utilitaire léger électrique information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 11:10









(CercleFinance.com) - Suzuki Motor Corporation (Suzuki), Daihatsu Motor (Daihatsu) et Toyota Motor Corporation (Toyota) ont décidé de viser la commercialisation de leurs véhicules utilitaires légers électriques (BEV) respectifs au cours de l'exercice 2025.



Ce véhicule utilitaire léger électrique, développé conjointement par les trois entreprises, associe l'expertise de Suzuki et Daihatsu dans la conception de voitures compactes à la technologie d'électrification de Toyota. Il est équipé d'un système BEV adapté aux véhicules utilitaires légers.



Commercial Japan Partnership Technologies Corporation a également participé à la planification afin d'optimiser les spécifications du véhicule pour une logistique du dernier kilomètre plus efficace.



Suzuki, Daihatsu et Toyota s'engagent à faire avancer cette initiative en vue d'atteindre la neutralité carbone.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.