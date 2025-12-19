 Aller au contenu principal
Toyota veut commencer à vendre 3 modèles américains au Japon à partir de 2026
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 02:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Toyota Motor 7203.T a déclaré vendredi qu'il avait l'intention de commencer à vendre sa berline Camry, son SUV Highlander et son pick-up Tundra fabriqués aux États-Unis au Japon à partir de l'année prochaine.

