Toyota: ventes totales du groupe en hausse de 5,2% juillet

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation fait savoir aujourd'hui que les ventes totales du groupe (soit Toyota + Daihatsu + Hino) ont atteint 918 345 unités en juillet 2023, représentant une hausse de 5,2%, par rapport à juillet 2022.



Dans le détail, entre juillet 2022 et juillet 2023, les ventes mondiales de la marque Toyota ont augmenté de 7,8% (à 859 506 unités) tandis que celles de Daihatsu ressortent en repli de -25,1% (à 47 566 unités) et celles de Hino à -6,6% (11 273 unités).



Dans le même temps, le groupe a vu sa production globale progresser de 10% (à 918 347 unités), dont +14,6% pour Toyota mais -15,2% pour Daihatsu et -16,2% pour Hino.



Enfin, le groupe indique que ses exportations ont progressé de 19,2% entre juillet 22 et juillet 23, à 195 514 unités. La marque Toyota a ainsi exporté 189 871 véhicules (+19,9%) tandis que les exportations de Hino reculent de 1,8%, à 5643 véhicules.





