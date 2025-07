Toyota: ventes mondiales en hause de 2,7% en juin information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 14:25









(Zonebourse.com) - Le groupe Toyota indique avoir vendu un total de 937 246 véhicules au cours mois de juin, un chiffre en hausse de 2,7 % par rapport à juin 2024. Il s'agit du 6e mois consécutif de hausse des ventes, souligne le constructeur.



Dans le détail, en juin, les ventes de la marque Toyota (incluant Lexus) ont progressé de 1,7 %, à 867 906 véhicules, tandis que celles de Daihatsu ont progressé de 22,4 % (60 241 véhicules) et que les ventes de Hino ont reculé de 14,6%, à 9099 véhicules.



Sur le volet de la production, le groupe annonce avoir produit un total de 963 455 véhicules au cours du mois de juin, en hausse de 7,7 % (soit également un 6e mois consécutif de hausse) avec une hausse de 7,4% pour la marque Toyota (854 565 véhicules) et une hausse de 16,7% pour Daihatsu (100 468 véhicules) mais un recul de production de 33,1% pour Hino, à 8422 véhicules.





