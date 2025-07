Toyota: va réaliser un investissement de 50 M$ en Arizona information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 16:50









(CercleFinance.com) - Toyota Motor North America a annoncé un investissement de plus de 50 millions de dollars pour ses terrains d'essai de l'Arizona.



Le groupe va réaliser la construction de nouvelles infrastructures destinées aux essais et au développement de véhicules et de technologies automobiles.



La nouvelle construction comprend en particulier une piste ovale de 8,8 km, un parc tout-terrain et de nouvelles surfaces de roulement et de maniabilité.



Toyota prévoit également la construction d'une future installation destinée au développement de technologies avancées d'aide à la conduite.



' Les mises à jour du site le rendent plus attrayant en tant qu'endroit idéal pour les entreprises qui souhaitent tester de nouvelles capacités de véhicules, y compris celles de Toyota pour notre propre gamme de véhicules développés en Amérique du Nord, grâce aux capacités de développement nouvelles et élargies. ' a déclaré Stefan Young, vice-président de la recherche et du développement de Toyota Motor North America.





