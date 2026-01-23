Toyota va rappeler environ 162 000 véhicules aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Toyota a annoncé vendredi qu'il procédait à un rappel de sécurité concernant environ 162 000 véhicules aux États-Unis, y compris certains véhicules Toyota Tundra et Tundra Hybrid de l'année modèle 2024-2025.
