Toyota va rappeler environ 162 000 véhicules aux États-Unis

Toyota a annoncé vendredi qu'il procédait à un rappel de sécurité concernant environ 162 000 véhicules aux États-Unis, y compris certains véhicules Toyota Tundra et Tundra Hybrid de l'année modèle 2024-2025.