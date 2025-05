Toyota: va produire la GR Corolla au Royaume-Uni dès 2026 information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 12:53









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Europe annonce que la production de la Toyota GR Corolla débutera en 2026 sur le site de Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK), marquant une première pour la fabrication de véhicules GR en dehors du Japon.



Cette décision s'inscrit dans la stratégie d'optimisation de l'empreinte industrielle mondiale de Toyota afin de mieux répondre à une demande soutenue pour les modèles de la gamme TOYOTA GAZOO Racing (TGR).



TMUK a été sélectionné pour ses compétences, la qualité de sa chaîne d'approvisionnement et la forte culture du sport automobile au Royaume-Uni. Le projet, en préparation depuis 2024, mobilise les équipes du site et ses partenaires fournisseurs.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.