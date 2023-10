Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Toyota: signe un nouveau partenariat stratégique avec G7 information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 15:36

(CercleFinance.com) - G7 annonce un nouveau partenariat stratégique avec Toyota France visant à amplifier le verdissement de sa flotte automobile. Ce partenariat permettra d'intégrer 2 500 nouveaux véhicules 100% électriques Toyota à l'horizon 2030.



La flotte taxis G7 est déjà composée à 70% de véhicules hybrides ou électriques. G7 peut ainsi s'engager à disposer dès 2025 d'une part de véhicules électriques dans sa flotte deux fois plus élevée que celle du parc automobile français



Toyota France accompagne depuis quinze ans G7 dans sa transition progressive vers les motorisations électrifiées. G7 dispose aujourd'hui de la flotte de taxis hybrides et électriques à batterie la plus importante d'Europe, avec 70% de ses taxis opérés sous le label ' G7 Green '. Cette flotte est majoritairement composée de véhicules hybrides des marques Toyota et Lexus.



Toyota et G7 ont décidé de référencer le bZ4X, premier modèle 100% électrique de la marque, dans la flotte G7, un véritable tournant dans sa migration vers l'électrique à batterie.



' Le référencement du bZ4X, et la perspective de livrer 500 exemplaires d'ici 2025 dans la flotte G7, témoignent de la confiance renouvelée du leader européen du taxi ', confie Frank Marotte, Président-directeur général de Toyota France.