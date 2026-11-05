Toyota revoit à la hausse ses prévisions annuelles et dévoile un plan de redistribution aux actionnaires de 89 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions clôturent en hausse de 17 %, leur plus forte progression journalière depuis 40 ans

* Le résultat d'exploitation de juillet à septembre a progressé de 34 %, dépassant les prévisions

* Toyota va se lancer dans la robotique et en faire un pilier de sa croissance future

(Réécriture et mise à jour, ajout des commentaires d'analystes)

par Daniel Leussink

Toyota 7203.T a revu à la hausse ses prévisions annuelles, les ventes soutenues de véhicules hybrides lui ayant permis de résister à la tendance baissière du secteur, tout en annonçant un plan de 89 milliards de dollars visant à renforcer la rentabilité pour les actionnaires, ce qui a fait s'envoler le cours de son action.

L'action du plus grand constructeur automobile mondial a clôturé en hausse de 17 % ce jour-là, enregistrant sa plus forte progression journalière en près de 40 ans, prolongeant ainsi une tendance haussière alimentée par les investisseurs qui se sont tournés vers les valeurs sûres après avoir vendu des actions liées à l'intelligence artificielle à la suite des élections de mi-mandat aux États-Unis.

La crise à laquelle sont actuellement confrontés les constructeurs automobiles traditionnels est si profonde que la capacité de Toyota à maintenir le cap est considérée comme un véritable triomphe.

“Ce fut un trimestre correct. Certains constructeurs automobiles ont jusqu’à présent annoncé des résultats trimestriels catastrophiques”, a déclaré Christopher Richter, analyste automobile chez CITIC Securities Japan.

“Le fait qu’ils aient revu leurs prévisions à la hausse et qu’ils aient ensuite annoncé toutes ces distributions aux actionnaires, c’est tout simplement impressionnant.”

Le projet de restituer jusqu’à 14.000 milliards de yens (89 milliards de dollars) d’ici mars 2031, contre 7.000 milliards de yens au cours des cinq années précédentes, fait suite à des années de réformes en matière de gouvernance d’entreprise menées par les autorités japonaises.

L’énorme trésorerie de Toyota, qui s’élève actuellement à environ 9.500 milliards de yens, est depuis longtemps une source de frustration pour les actionnaires, a déclaré Richter, ajoutant que le constructeur automobile devra continuer à restituer davantage de capital aux investisseurs afin de renforcer son rendement sur capitaux propres.

BOOM DES VENTES D'HYBRIDES DANS UN CONTEXTE DE HAUSSE DES COÛTS DU CARBURANT

Bénéficiant également d’un yen plus faible et d’une baisse des droits de douane américains qui ont contribué à compenser un recul des ventes en Chine, Toyota a déclaré s’attendre désormais à un résultat d’exploitation de 3.900 milliards de yens (24,6 milliards de dollars) pour l’exercice se terminant en mars, soit une hausse de 15 % par rapport à ses prévisions antérieures.

Le constructeur a également enregistré une hausse de 34 % de son résultat d'exploitation pour le trimestre juillet-septembre, dépassant ainsi les prévisions.

Toyota a tiré profit de sa stratégie axée sur les hybrides essence-électrique alors que les coûts du carburant ont grimpé en flèche dans le sillage de la guerre en Iran, même si le constructeur est confronté à des vents contraires considérables sous la forme de la concurrence des constructeurs chinois de véhicules électriques.

Contrairement à d’autres constructeurs automobiles traditionnels qui ont tout misé sur les véhicules électriques avant de devoir déprécier des milliards de dollars d’investissements lorsque la demande pour ces derniers s’est affaiblie, Toyota s’est principalement concentré sur le développement de la technologie hybride qu’il a popularisée avec la Prius il y a plusieurs décennies.

Cette stratégie a été déterminante pour lui permettre de défendre ses parts de marché sur son principal marché, les États-Unis, malgré la menace que représentent les constructeurs chinois de véhicules électriques, en pleine expansion ailleurs.

Alors que la hausse des prix du carburant pesait sur le moral des consommateurs sur le marché chinois, très concurrentiel, Toyota ripostait désormais, a déclaré le directeur financier Yoichi Miyazaki lors d’une conférence de presse.

“Nous avons réussi à enrayer le recul de notre part de marché et commençons désormais à regagner un peu de terrain”, a-t-il déclaré.

La Chine donne de plus en plus le ton au reste de l’industrie automobile, que ce soit en matière de production, de conception, de logiciels ou de robotique. Toyota a annoncé son intention de créer sa propre division de robotique, qui fournira des robots aux constructeurs et à d’autres secteurs, et de faire de cette activité un pilier de sa croissance future.

Toyota a également indiqué qu’elle prévoyait de consacrer au moins 22.000 milliards de yens à la R&D et aux investissements d’équipement d’ici l’exercice 2030, et de réduire de plus de moitié ses liquidités nettes, pour les ramener à 7.000 milliards de yens d’ici mars 2031 par rapport aux niveaux enregistrés fin mars.

Takanori Azuma, directeur de la comptabilité de Toyota, a déclaré que l’entreprise compensait l’impact de la situation au Moyen-Orient et de la flambée des prix des matières premières grâce à des efforts de vente et à des réductions de coûts.

(1 dollar = 157,8400 yens)