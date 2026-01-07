Toyota renomme sa filiale européenne de recherche et développement et lance une nouvelle identité en WEC
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 11:24
Désormais, Toyota opérera sous la marque "TOYOTA RACING" au sein du Championnat du monde d'endurance (WEC), mettant fin à l'appellation utilisée depuis 2016. À cette occasion, l'écurie introduira une version mise à jour de son Hypercar, la "TR010 HYBRID".
L'objectif de cette restructuration est de consolider les bases du développement technologique à long terme du groupe en s'appuyant sur les innovations issues du sport automobile de pointe.
Parallèlement, la branche GAZOO Racing (GR) conservera la gestion des activités liées aux véhicules de série, comme le Championnat du monde des rallyes (WRC) et la compétition client.
TOYOTA RACING continuera de soutenir ces programmes en fournissant les moteurs de rallye et en produisant les voitures de catégorie GT4. Cette nouvelle organisation vise à accélérer le transfert de technologies entre la piste et les futurs modèles de série de la marque.
