Toyota: renforce sa collaboration avec Suzuki

(CercleFinance.com) - Suzuki et Toyota ont décidé de renforcer leur collaboration. Cette collaboration prévoit la fourniture à Toyota d'un véhicule électrique à batterie développé par Suzuki.



Ce nouveau modèle doit être fabriqué chez Suzuki Motor Gujarat en Inde à partir du printemps 2025.



Le nouveau développement annoncé aujourd'hui conduit au lancement du premier véhicule électrique à batterie issu de la collaboration entre les deux entreprises. Il sera lancé dans le monde entier.



L'unité BEV et la plateforme adoptées pour ce modèle ont été développées conjointement par Suzuki, Toyota et Daihatsu Motor Corporation.





