Toyota: record de vente en 2024 en Europe

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Europe (TME) a vendu 1 217 132 véhicules Toyota et Lexus en 2024, surclassant ainsi le marché avec une hausse de ses ventes de 4 % en glissement annuel.



La marque Toyota conserve la deuxième place des ventes de véhicules particuliers avec un record de ventes historique s'établissant à 1 128 948 véhicules. Les ventes de Lexus atteignent un niveau sans précédent avec 88 184 véhicules écoulés, soit une augmentation de 20 % en glissement annuel.



Le mix de véhicules électrifiés de TME a atteint 74 %, soit un gain de 4 points en raison d'une progression des véhicules électriques à batterie de 18 %, des véhicules hybrides rechargeables de 36 % et des véhicules hybrides de 9 %.



La gamme d'utilitaires Toyota Professional Proace a également enregistré un record de ventes historique avec 94 283 véhicules écoulés, ce qui représente un bond de 20 % en glissement annuel.



' Notre croissance s'explique par le fait que nous leur offrons le choix entre diverses technologies, auquel s'ajoutent une marque forte, l'attrait des produits et l'excellent soutien de nos distributeurs. Nous nous réjouissons de proposer un choix encore plus large en 2025 avec le lancement de plusieurs nouveaux produits Toyota et Lexus extrêmement séduisants ', a déclaré Matt Harrison, COO de Toyota Motor Europe.





