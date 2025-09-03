Toyota produira son premier véhicule 100% électrique en Europe dans son usine tchèque

Toyota 7203.T a annoncé mercredi la construction d’un véhicule 100% électrique dans son usine en République tchèque, le premier modèle de ce type produit en Europe par le constructeur japonais, ainsi qu’un investissement dans une nouvelle installation d’assemblage de batteries.

Le constructeur automobile n’a pas révélé de détails sur le modèle ni sur le calendrier de production, mais a indiqué qu’il investira environ 680 millions d’euros pour agrandir son usine de Kolin.

Le gouvernement tchèque investira jusqu’à 64 millions d’euros dans l’installation dédiée aux batteries, a précisé Toyota.

L’industrie automobile représente environ 10% du produit intérieur brut tchèque, et la décision de Toyota de fabriquer un véhicule électrique (VE) à Kolin constitue une étape essentielle pour "maintenir la production automobile dans notre pays", a déclaré le Premier ministre tchèque Petr Fiala dans un communiqué.

Premier constructeur automobile mondial en termes de ventes, Toyota a adopté une approche plus prudente vis-à-vis des VE que ses concurrents traditionnels, ce qui lui a été favorable au cours de l’année écoulée alors que la demande mondiale de VE ralentissait.

L’entreprise a bénéficié de la demande pour sa gamme hybride en expansion, notamment sur son plus grand marché, les États-Unis.

Plus tôt cette année, Toyota avait annoncé une vaste offensive sur le marché européen des VE avec le lancement en tout de neuf modèles non thermiques sur le continent en 2025 et 2026, sous sa marque éponyme et sous sa marque haut de gamme Lexus.

Toyota produit actuellement l’Aygo X et la Yaris Hybrid dans son usine tchèque, qui a une capacité annuelle d’environ 220.000 véhicules.

(Reportage Nick Carey, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)