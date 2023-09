Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: présente toute sa gamme au Salon de Lyon information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 18:15









(CercleFinance.com) - Toyota présente l'ensemble de sa gamme et toutes ses technologies électrifiées au Salon de Lyon.



La marque profitera de ce grand rendez-vous pour présenter toute sa gamme, et notamment ses dernières nouveautés qui illustrent son approche multi-technologies.



Le groupe présentera en particulier la deuxième génération de Toyota C-HR. Le nouveau Toyota C-HR est disponible avec les motorisations hybrides auto-rechargeables de 5ème génération Hybride 140 et Hybride 200 (traction avant ou transmission intégrale), ainsi qu'avec l'inédite Hybride Rechargeable 225.



Le salon sera l'occasion de présenter la cinquième génération de Prius avec la toute dernière génération de motorisation hybride rechargeable Toyota.



Le Toyota bZ4X est le premier modèle exclusivement 100 % électrique à batterie développé par Toyota, le premier à utiliser la nouvelle plateforme de la marque dédiée aux BEV.



Exposée au Pôle Hydrogène du Salon de Lyon, la deuxième génération de Mirai va illustrer l'expérience unique de Toyota dans cette technologie.





