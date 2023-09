Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Toyota: présente ses projets de développement de batteries information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 16:20

(CercleFinance.com) - Toyota annonce conduire des travaux de développement dédiés aux batteries à électrolyte liquide, qui sont celles les plus fréquemment utilisées sur les BEV (véhicules électriques à batterie) avec l'idée d'améliorer leur densité énergétique, leur compétitivité et leur vitesse de charge.



Takero Kato, Président de la BEV Factory, a indiqué que les BEV de nouvelle génération arriveraient sur le marché en 2026 et qu'ils représenteraient 1,7 million des 3,5 millions de BEV que Toyota prévoit de vendre d'ici 2030.



Trois grandes technologies sont actuellement mises au point, lesquelles déboucheront sur trois versions de batterie à électrolyte liquide - ' Performance ', ' Entrée de gamme ' et ' Haute performance ', attendues respectivement en 2026, 2026-2027 et 2027-2028.



Le constructeur ajoute qu'il travaille aussi au développement d'une batterie lithium-ion à électrolyte solide affichant des spécifications plus élevées avec, pour objectif, une augmentation de l'autonomie de 50% par rapport à la batterie Performance.