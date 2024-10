Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: participera au Japan Mobility Show Bizweek 2024 information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation annonce sa participation au Japan Mobility Show Bizweek 2024, qui se tiendra au Makuhari Messe dans la préfecture de Chiba du 15 au 18 octobre.



Cet événement vise à rassembler l'industrie de la mobilité et les startups pour co-créer un avenir durable.



Consciente des défis liés à la politique énergétique du Japon, un pays aux ressources limitées, Toyota se positionne en tant que leader dans le secteur de la mobilité, qui touche le marché 'B to C'.



La société mettra en avant ses technologies liées à la neutralité carbone, axées sur deux initiatives principales : la réalisation d'une société hydrogène et la gestion des énergies renouvelables.







