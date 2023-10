Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: participera au Dakar 2024 avec une voiture hydrogène information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 15:00









(CercleFinance.com) - Toyota annonce que son HySE-X1 (Hydrogen Small Mobility & Engine Technology) sera sur la ligne de départ du Dakar 2024 dans le cadre du Challenge 'Mission 1000'.



La 'Mission 1000' est un nouveau volet du Dakar Future Programme qui vise à inciter les constructeurs à développer des technologies neutres en carbone, comme les moteurs à hydrogène et les hybrides électriques ou à biocarburants.



Selon Toyota, cette épreuve constituera une excellente opportunité d'étudier les performances du moteur à hydrogène qui équipe l'HySE-X1 dans les conditions parmi les plus difficiles que l'on puisse rencontre en sport auto.



Le Dakar 2024 se déroulera en Arabie Saoudite entre les 5 et 19 janvier 2024.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.