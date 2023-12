Toyota, partenaire mobilité officiel du grand événement sportif de l'été 2024, choisit les batteries françaises Forsee Power pour équiper son APM innovant

Paris, le 7 décembre 2023 – 7h30 CET – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce que Toyota a choisi d'équiper ses véhicules innovants du dernier kilomètre de systèmes de batteries Forsee Power pour permettre un transport zéro émission lors du grand événement sportif mondial qui aura lieu à Paris durant l'été 2024.



L’Accessible People Mover (APM) de Toyota transférera les athlètes et les marchandises de manière simple et sans émission. Les véhicules intégreront ZEN 8 SLIM, une batterie polyvalente et ultra-plate développée par les ingénieurs de Forsee Power pour le marché du off-highway.



