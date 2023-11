Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: Nippon Steel abandonne ses poursuites information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 15:46









(CercleFinance.com) - La firme Toyota fait savoir que Nippon Steel Corporation (Nippon Steel) a décidé d'abandonner les poursuites intentées contre elle en 2021 concernant les brevets de tôles d'acier électriques, une décision qui entraîne l'extinction des procédures.



Toyota avait été la cible de trois poursuites en contrefaçon de brevet par Nippon Steel, alléguant une contrefaçon de brevet liée à des tôles d'acier électriques utilisées dans les moteurs de véhicules électriques et fabriquées par Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.



Au cours des deux années suivantes, le tribunal avait entendu des arguments sur la possibilité de violation des droits de brevet, mais aujourd'hui, le 2 novembre, Japan Steel a commencé à renoncer à toutes les réclamations liées aux trois poursuites.



Cette 'renonciation à toute réclamation' constitue la fin du litige engagé par le demandeur et a le même effet qu'un jugement définitif.





