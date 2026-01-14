 Aller au contenu principal
Toyota Motor relève de 15 % son offre de rachat de Toyota Industries
14/01/2026

Le logo de Toyota est représenté à Cuautitlan Izcalli

Le logo de Toyota est représenté à Cuautitlan Izcalli

Toyota Motor a annoncé mercredi que le prix de son offre publique sur sa ‍filiale de chariots élévateurs Toyota Industries, que le groupe japonais cherche à privatiser, avait été porté à 18.800 yens (101,46 euros) par action.

Le ‌constructeur automobile avait précédemment proposé 16.300 yens par action, soit 2.500 yens de moins.

Ces dernières années, les groupes japonais ​ont fait l'objet d'une surveillance accrue de la part ⁠de l'autorité de régulation des marchés et des investisseurs, du fait de leurs participations croisées dans des ⁠sociétés affiliées et partenaires ‍commerciaux, entraînant une augmentation des rachats d'entreprises par ⁠les cadres et des acquisitions.

Le groupe Toyota avait déclaré en juin que Toyota Industries serait privatisé par le biais d'une société ​holding dans laquelle Toyota Motor, Toyota Fudosan et le président de Toyota, Akio Toyoda, investiraient, marquant un tournant qui devrait renforcer ⁠l'influence de la famille fondatrice Toyoda.

L'offre publique d'achat ​se déroulera du 15 janvier au 12 février, a ​indiqué le ​principal fournisseur de Toyota, Denso, actionnaire de Toyota Industries, dans un ​dépôt réglementaire.

Le projet de rachat ⁠a suscité des critiques de la part de certains investisseurs internationaux, qui ont fait valoir que l'offre minimisait la valeur des actifs immobiliers de Toyota Industries.

Le fonds activiste Elliott Investment Management a ‌pris en novembre une participation de 5,01% dans le fabricant de chariots élévateurs, après avoir déclaré le mois précédent que l'accord proposé par Toyota Motor manquait de transparence et ne respectait pas les pratiques de gouvernance appropriées.

(Anton Bridge, version française Elena Smirnova, ‌édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions
