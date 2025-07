Toyota: les ventes aux USA soutenues par l'électrique information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 18:42









(CercleFinance.com) - Toyota rapporte que sa division nord-américaine, Toyota Motor North America (TMNA), a vendu 193 248 véhicules aux Etats-Unis en juin 2025, soit une hausse de 0,1 % en volume et de 8,4 % en données corrigées des jours ouvrés (DSR) par rapport à juin 2024.

Les ventes de véhicules électrifiés se sont élevées à 90 426 unités, en progression de 6,7 % et représentant 46,8 % du volume total.



Sur l'ensemble du 2e trimestre, TMNA a vendu 666 469 véhicules, en hausse de 7,2 % tant en volume qu'en DSR. Les véhicules électrifiés ont représenté 48,1 % des ventes trimestrielles avec 320 817 unités, en hausse de 29,7 %.



La division Toyota affiche en juin des ventes en hausse de 0,2 % à 165 174 véhicules, tirées notamment par la Sienna (+73,9 %), le Tacoma (+48,4 %) et le Camry (+10,6 %). Sur le trimestre, les ventes grimpent de 7,1 % à 570 546 véhicules, avec un bond de 32,7 % des modèles électrifiés.



De son côté, Lexus recule de 0,9 % en juin à 28 074 unités, mais progresse de 8,1 % sur le trimestre à 95 923 véhicules, avec des hausses notables du GX (+82,7 %), du TX (+32,9 %) et du LX (+22,1 %).



Mark Templin, directeur général adjoint de TMNA, souligne que ' la forte demande pour les marques Toyota et Lexus tout au long du trimestre repose largement sur notre gamme de 32 véhicules électrifiés, qui a représenté plus de 46 % des ventes en juin '.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.