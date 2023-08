Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Toyota: le nouveau Land Cruiser bientôt ouvert à la commande information fournie par Cercle Finance • 02/08/2023 à 12:23

(CercleFinance.com) - Toyota dévoile le tout nouveau Land Cruiser, dont les commande ouvriront en octobre pour les clients européens, avec des premières livraisons prévues au premier semestre 2024.



Le nouveau Land Cruiser conserve son architecture qui associe une carrosserie à un châssis 'classique et robuste'. Le constructeur indique que le nouveau châssis est 50 % plus rigide, et la rigidité combinée de la carrosserie et du châssis est augmentée de 30 %.



Les performances de la suspension ont également été optimisées, notamment pour garantir une meilleure articulation des roues. Enfin, pour la première fois de son histoire, le Land Cruiser reçoit un système de direction assistée électrique (EPS).



En Europe de l'Ouest, le nouveau Land Cruiser sera commercialisé avec une motorisation turbodiesel de 2,8 litres offrant une puissance de 204 ch/150 kW, associée à une nouvelle transmission automatique Direct Shift à huit rapports permettant de tracter des charges allant jusqu'à 3500 kg.



Plus tard début 2025, une motorisation électrifiée combinant un moteur Diesel puissant et efficient avec une technologie hybride légère 48 volts sera disponible.