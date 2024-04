Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: lance une nouvelle série Land Cruiser au Japon information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 17:13









(CercleFinance.com) - Toyota lance la toute nouvelle série Land Cruiser '250' au Japon. Parallèlement, le groupe a également lancé les modèles d'édition spéciale ZX 'First Edition' et VX 'First Edition'. Ces modèles spéciaux sont limités à un total de 8 000 unités.



' La toute nouvelle série '250' a été créée pour faciliter la manipulation basée sur de solides performances tout-terrain ' indique le groupe.



La série '250' est disponible avec deux types de groupes motopropulseurs : un moteur turbo diesel à injection directe de 2,8 litres avec Direct Shift-8AT et un moteur à essence de 2,7 litres avec 6 Super ECT.



' Cette puissance est entièrement transférée aux quatre roues par une transmission intégrale à quatre roues motrices avec différentiel central TORSEN®*4 LSD*5. Le blocage électrique du différentiel arrière assure de puissantes performances de conduite tout-terrain sur les routes accidentées ' indique le groupe.





